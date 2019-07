“Non possiamo far finta di nulla e che nulla sia successo". Così il conduttore di Stasera Italia Giuseppe Brindisi ha esordito nella puntata di giovedì 25 luglio per chiedere scusa in seguito alla mega rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. "Non possiamo non chiedere scusa per ciò che è successo, soprattutto perché è inqualificabile, non giustificabile ed è lontano dalla cifra stilistica della trasmissione che ci ha portato spesso a contrapporre opinioni diverse ma nel rispetto e nell’educazione. Allora vi chiediamo scusa per aver fatto sedere allo stesso tavolo Mughini e Sgarbi, due persone mature, di una cultura sconfinata. Due personaggi televisivi che da anni entrano nelle vostre case”.

Brindisi e la Gentili hanno negato che la rissa fosse preparata a tavolino. “Il 2 luglio Mughini e Sgarbi erano qui nello stesso studio e non è successo nulla, questo anche per smontare la tesi di chi ci accusa di aver cercato lo scontro per aumentare gli ascolti, era anni luce da ciò che avevamo in mente”. “A Giampiero, che oggi ci accusa di aver perso la voce", dice il giornalista, "sottintendendo che non abbiamo voluto o potuto fermare quello che è successo, diciamo che sia lui che Vittorio Sgarbi hanno perso il controllo”.