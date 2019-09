Nuda. Addosso solo un asciugamano. Pamela Prati balla qualcosa di sudamericano. L'asciugamano scende pericolosamente. E' un video ad alto tasso di trasgressione quello di Pamela su Instagram. A 60 anni la showgirl del caso di Mark Caltagirone non ci pensa ad appendere il perizoma al chiodo.

Anzi, rilancia. La showgirl - per dimenticare il passato burrascoso degli ultimi mesi - registrerà il videoclip della sua nuova canzone. "Dopo tante delusioni mando il mio cuore in vacanza”, ha raccontato. La registrazione avverrà alla Pousada Beijaflor di Milano Marittima. E’ li che la Prati inizierà le riprese del suo nuovo videoclip in uscita ad ottobre dal titolo "Corazón de vacaciones”. Da non perdere.