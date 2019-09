Francesca Cipriani pronta a tutto per Matteo Salvini: "In piazza per una rivoluzione"

“Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più”. La pin up maggiorata Francesca Cipriani, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, diventa una focosa pasionaria quando si parla del leader politico che apprezza di più, Matteo Salvini, e di quello che, nel nuovo corso politico, proprio non le va giù.

L'esecutivo Pd-M5s sta pensando, pare, anche ad una tassa sulle merendine. Cosa ne pensa? “No, assolutamente, no. Io mangio tante merendine e dico assolutamente no: le merendine sono il profumo della vita”. Che consiglio darebbe al suo 'mito' Matteo Salvini per farlo tornare al governo? “Deve tornare, sicuramente, altrimenti l'Italia farà una brutta fine. Si deve imporre”. D'accordo, ma in che modo? “Ci vorrebbe una rivoluzione, le persone dovrebbero scendere in piazza, e io sono pronta a farlo”.