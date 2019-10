Anche domenica Luciana Littizzetto ha proposto la sua parodia di Maria Stella Gelmini e di Anna Maria Bernini, che lui considera le "badanti di Berlusconi".

"Berlu non sta fermo un attimo...". Gelmy e Berny, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini interpretate dalla Littizzetto a Che tempo che fa, alle prese con il mojito di Matteo Salvini e con Daniela Santanchè in versione strega di Maleficent. "Più a destra.... destra... Sterza... Cosa sto facendo? Sto aiutando Conte a fare la manovra. Bevo un mojito, me l'ha offerto Salvini. Bevo per dimenticare, siamo sotto il 7%", dice Gelmy. "Sta arrivando Maleficent, la Santanchè... quella ci mangia vive. Non ha paura di niente, nemmeno di Sallusti, dicono che si nutra di carne umana", dice Berny. La chiusura è con le note della “hit dell’estate”: “Sì con Berlu ma senza lattosio. Buono per tutti".