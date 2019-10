Domenica In, Mara Venier mette il lato B in faccia a Gabriel Garko: la clamorosa reazione dell'allenatore

"Ti ho messo il sedere in faccia? Noooo". Simpatico siparietto ieri a Domenica In. Mara Venier, spiritosa come sempre, scherza con Gabriel Garko spostando una sedia nello studio televisivo.

Garko, molto riservato, ha commentato il gossip che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali di gossip secondo il quale l’attore si sarebbe sposato in gran segreto con Gabriele Rossi. Dopo che Mara gli ha mostrato un video di un’intervista di qualche tempo fa, sempre a Domenica In, nel quale mostrava una fede, Garko ha detto: “Non sono sposato, questa è una fede a cui tengo molto“.

La Venier ha allora chiesto: “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto” e l’attore ha risposto: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia”.