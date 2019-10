Che tempo che fa, Fabio Fazio si lancia e imita Vasco Rossi: sconcerto in Rai, Emma reagisce così

Durante l'intervista ad Emma Marrone a Che tempo che fa, Fabio Fazio ha imitato Vasco Rossi. Il siparietto andato in onda su Rai 2 era esilarante. Emma ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano da record Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, e proprio parlando di Vasco, Fazio ha dato vita a un esilarante siparietto, con un'imitazione del rocker di Zocca: "Sono entrato nella tua mente con questa canzone", ha detto rivolgendosi alla Marrone con la voce e l'accento di Vasco. Emma è rimasta sbigottita dall'imitazione: "Sono impressionata. Eravamo in studio a Bologna, mi ha detto esattamente le stesse cose, con questo stesso tono compiaciuto".