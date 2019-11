Occhialoni rotondi, abbronzatura caraibica, maglietta aderente simil-tronista. Massimo Giletti sceglie un look giovanilistico e decisamente casual (con richiami pure al John Lennon anni 70) per lanciare la nuova puntata di Non è l'Arena, la trasmissione della domenica sera su La7.

Giletti anticipa anche chi sarà l'ospite clou della serata, Maria Elena Boschi, fedelissima di Matteo Renzi e capogruppo alla Camera di Italia Viva. Come sempre Giletti avrà una concorrenza agguerrita: su Raidue ci sarà niente meno che Fabio Fazio con Fanny Ardant. Entrambi in prima serata, Giletti e Fazio rappresentano due modi diversi di fare giornalismo in tv. Per tutti i gusti.