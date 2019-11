Che tempo che fa, Luciana Littizzetto contro l'evasore fiscale: "Ecco perché sei uno stro***"

Nel corso del programma condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa, in onda la domenica sera su Rai 2, Luciana Littizzetto ha letto una sua letterina indirizzata verso chi non paga le tasse. Un testo che sta facendo parecchio discutere, soprattutto per i toni utilizzati. La comica ha espresso le sue idee riguardo l’evasore tipo. Ecco un passaggio di quello che ha scritto: "Posso dire cosa penso di te? Penso che non sei furbo, sai cosa sei? Stro***. Quello che fai si chiama furto… rubi da vigliacco. Sai perché sei stro***? Perché non cacci un euro però quando stai male all’ospedale pubblico ci vai… perché non sganci un quattrino ma tuo figlio lo mandi alla scuola pubblica…", ha picchiato duro Luciana Littizzetto.

