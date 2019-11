Che tempo che fa, Luciana Littizzetto contro gli amici di Greta Thunberg: "Triple facce di c***o"

Luciana Littizzetto scrive e legge una lettera aperta agli amici (a parole) di Greta Thunberg. Quelli che fanno gli ambientalisti con il like su Facebook ma senza gesti concreti.

La comica a Che tempo che fa si rivolge agli ambientalisti per modo di dire, è durissima. "Tu che non fai un tubo per salvare il pianeta, tu che dici che il mare inquinato non è colpa tua e io dico: 'e le bottiglie di plastica che inquinano i mari chi ci le ha buttate, i marziani?'. Cretino e doppia tripla faccia di culo".

La Littizzetto, davanti a Fabio Fazio che si accascia di fronte a un turpiloquio simile, passa poi all'insulto per chi è seccato di pagare la tassa sulla plastica: "Scemo di guerra, coglionazzo", dice la comica piemontese.