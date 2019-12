Cristiano Malgioglio, Cuba pazza per la sua Notte perfetta. Ma spunta pure la regina della musica italiana...

Sale la febbre per "Notte perfetta" anche a Cuba. Oltreoceano la nuova hit di Cristiano Malgioglio sta praticamente spopolando. Il video arriva proprio da una radio di Cuba, si tratta del backstage: tutti la cantano non appena partono le prime note. Ed è un vero successo per Cristiano Malgioglio che ne ha inanellati altri tre nelle ultime stagioni con "Mi sono innamorato ma di tuo marito", "Danzando" e "Dolceamaro".

Nel videoclip del nuovo brano Malgioglio interpreta la Bellucci, proprio come nel film Malena. Ma adesso c’è anche un’altra novità: sembra che il video l’abbia visto pure Mina. Unica, inimitabile, artista. E’ scoppiata la febbre per "La notte perfetta".