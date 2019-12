Fuori dal Coro, l'impensabile saluto di Mario Giordano al pubblico: "Ho la voce come Rosa Russo Iervolino"

Mario Giordano saluta il pubblico di Fuori dal coro su Rete 4 con una grande torta di Natale, la banda e gli addobbi natalizi. "Dicono che ho la voce come quella di Rosa Russo Iervolino, scusatemi. Torneremo a gennaio, Buon Natale". Un saluto insomma condito da una grossa razione di auto-ironia, dato che il conduttore da anni è perseguitato dagli sfottò per il tono della sua voce. Evviva, insomma.

Mario Giordano, quest'anno ha inaugurato una nuova stagione televisiva se non proprio un nuovo genere: a metà strada tra Gianfranco Funari e uno stand up comedian, Giordano conduce in modo teatrale e passionale: guarda in camera, urla, sbraita. Per qualcuno un mito, per altri una macchietta. Ma sicuramente non lascia indifferente. Tanto che è già nata l'imitazione, quella di Ubaldo Pantani a Quelli che il calcio che propone Fuori dal coro...e oltre.