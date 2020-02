Sanremo 2020, Fiorello durissimo contro Tiziano Ferro: "L'hashtag? C'è chi si è suicidato per una cosa simile"

Fermi tutti, perché il caso si complica. Si parla della querelle tra Tiziano Ferro e Fiorello, il caso dell'hashtag #FiorelloStatteZitto che ha portato lo showman a un passo dall'abbandonare il Festival di Sanremo 2020. Poche ore fa, su Tpi, un articolo in cui Selvaggia Lucarelli accusava Fiorello e di fatto si schierava al fianco di Ferro, spiegando che il cantante avrebbe semplicemente fatto ciò che nessuno ha il coraggio di fare: "Criticare Fiorello". E Selvaggia ha aggiunto, riferendosi allo showman: "È ossessionato dal flop, nell'ambiente tutti lo sanno".

E Fiorello a quel punto ha contattato Selvaggia Lucarelli, che sempre su Tpi dà conto del colloquio. Parole con le quali Fiorello picchia duro, anzi durissimo, contro Tiziano Ferro: "Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa", taglia corto Fiorello.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Fiorello commenta lo share del Festival della 2° serata

E ancora: "Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50mila ospiti e si fa tardi la sera - afferma -. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web”.

Dunque Selvaggia Lucarelli chiede se non gli sembra che Tiziano Ferro, lanciando quell'hashtag, non volesse istigare nessuno. Insomma, non sospetta che fosse un gesto fatto con leggerezza? "Vatti a leggere i commenti - replica Fiorello - : Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare, Mer***, è lui la star!'”, mi risponde. La Lucarelli replica facendogli notare che le responsabilità sono individuali. Ma Fiorello non arretra di un centimetro: "Ah, quindi Tiziano Ferro non è responsabile? Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo", conclude lo showman.