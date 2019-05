Che tempo che fa, il ritorno di Roberto Baggio: la grossa sorpresa, ecco il suo volto oggi

Roberto Baggio, campione leggendario del calcio italiano, è un tipo schivo. Appare raramente sui media, per non parlare della tv. Infatti quella di ieri a Che tempo che fa è stata una piacevole eccezione. L'ex numero 10 della Nazionale si è concesso a Fabio Fazio dove ha ripercorso la sua carriera e ha parlato anche del gol sbagliato ai Mondiali del 1994, un rigore che sarebbe stato decisivo per l'Italia. "Ci penso sempre", ha detto.

Capelli completamente bianchi, solito pizzetto da motociclista: il Codino è apparso ovviamente cambiato, ma sempre in grande forma. “Sono passati tanti anni da quando ho smesso di giocare, questo affetto sorprende", ha detto Roby, 52 anni.