Kobe Bryant, il video dal luogo dello schianto dell'elicottero: muore uno dei più grandi cestisti della storia

Fa male, malissimo pensare che tra quei cumuli di fumo c'è quel che resta di Kobe Bryant e delle persone che sono morte insieme a lui per un tragico incidente in elicottero. I soccorsi hanno domato le fiamme ma non hanno potuto far altro che constatare l'assenza di sopravvissuti: se ne va così, a 41 anni, uno dei giocatori di pallacanestro più famosi della storia, che aveva mosso i primi passi in Italia ed aveva contribuito in maniera decisiva alla diffusione della Nba in tutto il mondo. Se ne va un cestista straordinario, un uomo dall'etica del lavoro senza eguali, ma soprattutto un padre di quattro figlie.

