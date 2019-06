Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio sul salario minimo: "La priorità è la flat tax", dice il leader della Lega arrivando all'assemblea di Confartigianato. "I salari li danno le imprese e come fanno se non abbassiamo le tasse?". E ancora: "L'unico modo per riportare sotto controllo il debito e il deficit è tagliare le tasse. Quindi la flat tax si farà - assicura Salvini - ci stiamo lavorando. Che non si faccia è un problema per l'Italia non per Salvini".

Ieri 17 giugno anche l'Ocse aveva bocciato il salario minimo dei Cinque Stelle. "Abbiamo fatto una stima sui 9 euro lordi l'ora, sia in parità di potere d’acquisto sia rispetto al salario mediano che è 11 euro e qualcosa in Italia, sarebbe il salario minimo lordo più elevato tra i Paesi dell’area Ocse. È una cifra molto elevata e più elevata della maggioranza dei contratti collettivi esistenti", aveva detto Andrea Garnero, economista del dipartimento lavoro e affari sociali dell'Ocse.