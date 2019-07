"Ci sarà una riduzione pedaggi su diverse tratte". Matteo Salvini in una diretta Facebook "spodesta" il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e annuncia un taglio dei pedaggi in autostrada "come la Asti-Cuneo e la Catania-Ragusa". Insomma, continua il ministro dell'Interno, "da Nord a Sud siamo al lavoro per far ripartere opere che sono ferme da trent'anni". Così il leader della Lega rimanda al mittente - Maria Elena Boschi e Matteo Renzi - le accuse di "non fare niente".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev