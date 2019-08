"L'Italia non può perdere tempo, non può avere un governo che litiga e i troppi no hanno portato a questo". Matteo Salvini dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa ribadisce che "qualcuno vuole cancellare la Lega e il decreto sicurezza. Qualcuno che vuole riaprire i porti. Io non ci sto". Continua il leader della Lega: "Oggi la via maestra non possono essere giochini di palazzo o governi contro ma dovrebbero essere le elezioni. Il popolo".

Ma continua, "aver scoperchiato il vaso è servito. Ora gli italiani hanno capito". Poi sembra aprire al Movimento 5 stelle e a Luigi Di Maio: "Io non porto rancore sono un uomo concreto. Si può ragionare" e "Mattarella può scegliere. Ha e avrà tutti gli elementi per scegliere al meglio per il popolo italiano".