Nicola Zingaretti, appello al M5s: "Non dobbiamo aver paura di allargare la coalizione alle regionali"

"Nel rapporto con i 5 Stelle sui territori bisogna rispettarsi. Io non voglio mettere fretta né anteporre decisioni, anche perché regione per regione si parla di casi molto diversi. Io penso che noi dovremo tentare". Nicola Zingaretti parla delle eventuali alleanze con il M5S anche sui territori in vista delle elezioni regionali. "Se si è fatto un tentativo di costruire insieme una sfida per governare un Paese qual è il motivo per non tentare, rispettando l'autonomia dei territori, di sperimentare forme di rapporto? Va fatto, non a tutti i costi, non calando dall'alto i processi ma cogliendo l'opportunità in tante regioni di aprire o confermare stagioni di buon governo. Quindi avrei un approccio molto rispettoso della complessità del tema, andando avanti, andando a vedere le carte".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev