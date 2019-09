"In Italia abbiamo inaugurato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono alle urgenze che assillano la società". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla 74esima Assemblea Generale dell’Onu a New York.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev