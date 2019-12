Sardine, il medico dei migranti Pietro Bartolo: "Basta odio e paura, accogliamoli tutti"

Sul palco delle Sardine in piazza San Giovanni a Roma c'è pure Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed eurodeputato: "Siete un popolo straordinario, la sardina è un pesce povero ma fa bene, per questo mi sono unito a voi". E ancora: "Oggi mi sento una sardina come voi, contro chi vuole seminare odio e paura - dice fra gli applausi dei manifestanti - noi dobbiamo restare umani, io credo nella buona politica, che è un servizio e non quelle bugie che ci raccontano sui migranti, che sono donne, bambini, che vengono a cercare umanità e noi dobbiamo accoglierli perché non c'è alcuna invasione e insieme si può stare".

"Il mare è crudele ma è più crudele il mare di indifferenza e per questo la politica deve dare risposte - continua il medico - Noi siamo sardine e dobbiamo resistere, non permettere che venga calpestata la Costituzione e la nostra Europa. La buona politica deve occuparsi dell’emigrazione, non dell’immigrazione, dare le giuste risposte per un futuro migliore. Insieme ci riusciremo, io sono con voi".