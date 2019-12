Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la tradizionale conferenza di fine anno, dopo l'abbandono del pentastellato Lorenzo Fioramonti per mancanza di risorse stanziate per la scuola e la ricerca ha annunciato di voler separare il Miur in due unità: da una parte la Scuola, per cui ha nominato la grillina Lucia Azzolina già sottosegretario con Fioramonti, e per Università e ricerca, ha scelto il rettore dell'Università di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi.

"Mi sono convinto e ne ho parlato anche alle forze politiche che la cosa migliore sia separare il comparto scuola dal comparto ricerca e università. Hanno logiche ed esigenze molte diverse. Creerò un nuovo ministero". Il presidente del Consiglio ha anche ringraziato Fioramonti per il lavoro svolto e ha parlato della necessità di rilanciare il ministero, la ricerca e l'università.