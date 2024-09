Crosetto critico: aziende chiuse, niente armi all'Ucraina

01 settembre 2024 a

a

a

Nel bel mezzo di «una guerra mondiale a pezzi» (copyright Papa Bergoglio), salta fuori che le fabbriche italiane ed europee di armamenti, proiettili ed equipaggiamenti militari hanno pensato bene di sospendere l’attività per ferie. Scelta criticata senza appello dal ministro della Difesa Guido Crosetto che intervenendo al Globsec Prague Forum 2024 - ha raccontato un dettaglio sconosciuto: a Kiev «aspettano i nostri sistemi di difesa Samp T ( sistema missilistico a media portata, ndr), ma sono tutti in ferie».