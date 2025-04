La tirata di capelli? Prodi rischia di essere indagato

Un lettore mi ha scritto chiedendomi un parere esclusivamente giuridico sul comportamento dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi che, nel corso di una intervista ad una giornalistica di Quarta Repubblica, ha dato manifesti segni di insofferenza, afferrando una ciocca di capelli dell’intervistatrice, dando a quest’ultima una patente di grossolana ignoranza e concludendo con un atteggiamento di altezzosa superiorità. Se questo è stato il comportamento di Prodi intravedo due aspetti, distinti e complementari. Il primo attiene alla libertà di stampa, diritto di rango costituzionale, chiaramente compromesso da un atteggiamento denigratorio ed offensivo: materia per un intervento dell’Ordine dei giornalisti a tutela dell’intervistatrice ma anche diritto di quest’ultima di chiedere, con atto di querela, la punizione per il reato di ingiuria ed il risarcimento del danno per indebita lesione della propria reputazione.

Trattandosi di reato procedibile di ufficio, per un fatto ampiamente riferito dalla stampa e da varie trasmissioni televisive, la Magistratura requirente dovrebbe attivarsi iscrivendo, se non l’ha già fatto, l’ex Presidente nel registro degli indagati e compiendo gli atti necessari di indagine, al fine di ricostruire con massima esattezza la condotta del soggetto e l’entità dell’eventuale atto lesivo dei diritti dell’intervistatrice (soprattutto in ordine alla compressione di un diritto costituzionale come è la libertà di stampa). Con questo non è mia intenzione anticipare una dichiarazione di colpevolezza ma solo quella di evidenziare i vari aspetti dell’episodio ed i suoi possibili risvolti a livello penale e disciplinare. In termini più generali, se mai, sarebbe opportuno abbassare i toni nelle varie trasmissioni televisive, evitando di trasformare i dibatti in vere e proprie risse, con sovrapposizioni di voci ed utilizzo di un linguaggio aggressivo.