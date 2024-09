Auto elettrica, crolla il mercato. E ora vacilla anche il Green Deal

20 settembre 2024 a

I numeri catastrofici snocciolati ieri dall’associazione dei costruttori europei sono una sorpresa solo per chi negli ultimi mesi è vissuto in orbita su una navicella spaziale di Elon Musk oppure è stato impegnato a mettere insieme la fotocopia della maggioranza Ursula per guidare la Ue fingendo che nulla fosse accaduto. Tutti gli altri hanno capito abbastanza chiaramente che il vero sconfitto alle elezioni del 9 giugno, più di Macron e Scholz, è stato il green deal forsennato e ideologico sostenuto da Bruxelles negli ultimi anni. E siccome gli elettori sono anche consumatori, il giudizio viene ribadito giorno dopo giorno nelle scelte sugli acquisti. Ed ecco il risultato: ad agosto le vendite di auto elettriche in Europa si sono fermate a 92.627 unità, si tratta del 43,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un mese difficile? Non si direbbe. Dall’agosto del 2023, infatti, la quota di mercato dei veicoli green che l’Europa imporrà a tutti di commercializzare dal 2035 è scesa dal 21 al 14,4%. (...)

