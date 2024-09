Stellantis e lo sciopero: finalmente la Cgil difende chi lavora

25 settembre 2024 a

a

a

No, stavolta non sono i diritti civili compressi, la dittatura del patriarcato, la Costituzione calpestata, la deriva fascista o il genocidio dei palestinesi. Per una volta i sindacati hanno deciso di scendere in piazza per chi gli paga lo stipendio, ovvero per i lavoratori che rischiano di finire in mezzo alla strada (o già ci sono). Le sigle dei metalmeccanici italiani Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno proclamato uno sciopero unitario di tutto il comparto auto e addirittura una manifestazione nazionale a Piazza del Popolo a Roma per il prossimo 18 ottobre. Roba da non credersi.