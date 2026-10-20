Revolut down, bloccati pagamenti e prelievi: all'origine problemi a Google Cloud

Brutta giornata per i clienti Revolut che da questa mattina stanno riscontrando problemi nell'accesso all'applicazione, nei pagamenti con carta, nei bonifici e nei prelievi di contante agli sportelli automatici. La banca digitale britannica ha dichiarato di riscontrare disservizi su diverse piattaforme e una fonte vicina alla vicenda ha attribuito tali problemi al malfunzionamento di Google Cloud.

"Diversi servizi di Google Cloud stanno registrando un elevato numero di errori e interruzioni di rete intermittenti nella regione 'europe-west2'", ha comunicato Google in un aggiornamento relativo al proprio data center di Londra.

Nel frattempo, su X, sulla pagina ufficiale di Revolut è apparso un comunicato: "Stiamo attualmente vivendo un'interruzione del servizio che sta interessando più servizi. Possiamo confermare che tutti i fondi e i dati dei nostri clienti sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato identificato questa mattina e ci scusiamo con chiunque ne sia stato colpito e per qualsiasi inconveniente causato".

Un portavoce di Revolut ha fatto sapere, in una nota inviata all'AFP, che la banca "sta lavorando alla risoluzione del problema fin da quando è stato individuato, questa mattina".