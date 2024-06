Haiti, il blitz per l'adozione di dieci bambini

09 giugno 2024 a

Sembra incredibile, al termine di una campagna elettorale come quella che abbiamo visto, eppure ci sono vicende che ti fanno appassionare alla politica. La vita vera, quella con la gioia e le lacrime non ad uso delle telecamere e dei social network, riesce ancora a irrompere nei notiziari e a stravolgerli. Ieri si è compiuta la storia che non ti aspetti, quella di dieci piccoli haitiani, di età compresa tra i due e i dieci anni, e delle famiglie italiane- padri e madri, eroi normali dei nostri tempi che per adottarli hanno combattuto contro tutte le avversità e le burocrazie internazionali.

Haiti fu la seconda colonia delle Americhe, dopo gli Stati Uniti, a dichiararsi indipendente. Successe nel 1804. Avrebbe dovuto essere l’avvento di un periodo di libertà e prosperità, fu l’inizio di un viaggio nell’orrore che dura da allora, tra guerre civili, terremoti ed epidemie. Qualunque classifica mondiale di benessere e civiltà si prenda, agli ultimi posti c’è questo Stato caraibico. Lì oggi spadroneggiano le bande criminali, due mesi fa l’aeroporto di Port-au-Prince è stato chiuso. (...)