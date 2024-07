Biden, "adesso ritirati". Il colpo letale firmato Jim Himes?

12 luglio 2024 a

Il deputato democratico del Connecticut Jim Himes ha invitato il presidente Joe Biden a "ritirarsi" dalla corsa alla presidenza in una dichiarazione rilasciata stasera dopo la conferenza stampa del leader democratico in occasione del vertice Nato a Washington.

Himes, il principale esponente democratico della Commissione Intelligence della Camera, è il primo membro della delegazione del Connecticut a chiedere il ritiro di Biden. "Le elezioni del 2024 definiranno il futuro della democrazia americana e dobbiamo presentare il candidato più forte possibile per affrontare la minaccia posta dall'autoritarismo MAGA promesso da Trump", ha scritto Himes. "Non credo più che si tratti di Joe Biden e spero che, come ha fatto durante una vita di servizio pubblico, continuerà a mettere la nostra nazione al primo posto e, come ha promesso, a fare spazio a una nuova generazione di leader".

Con Himes, sono altri tre esponenti del Partito democratico alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a chiedere pubblicamente al presidente di rinunciare alla propria ricandidatura alla Casa Bianca, e farsi da parte per consentire al partito di opporre un avversario più capace al repubblicano Trump.

Oltre a Himes, anche Scott Peters della California e Eric Sorensen dell'Illinois hanno preso pubblicamente posizione contro Biden dopo la conferenza stampa alla Casa Bianca. Per tutti loro, la maggior preoccupazione è il bassissimo tasso di approvazione goduto da Biden, che secondo gli ultimi sondaggi ammonta a circa il 37 per cento. Secondo un sondaggio pubblicato dall'emittente televisiva Abc, invece, Trump risulta in vantaggio di un solo punto percentuale sul presidente. Nel sondaggio, Trump ha ottenuto il 47% dei consensi a livello nazionale contro il 46% di Biden, nonostante ben il 67% degli intervistati ritenga che quest'ultimo sia troppo vecchio per continuare a guidare il Paese, e dovrebbe dunque farsi da parte. Il sondaggio ha ipotizzato anche un confronto tra Trump e la vicepresidente Kamala Harris, che nel sondaggio risulta in vantaggio su Trump di 3 punti percentuali: 49% contro il 46% dell'ex presidente Usa.