Donald Trump, la scoperta inquietante su Crooks: cosa aveva cercato online prima dell'attentato

18 luglio 2024 a

Continuano a emergere dettagli inquietanti sul profilo di Thomas Crooks, l'autore dell'attentato a Donald Trump, che nel 2022 si era diplomato alla Bethel High School ricevendo perfino un premio da 500 dollari per le sue doti nel campo matematico. Il giovane, 20 anni, ucciso pochi istanti dopo aver aperto il fuoco contro l'ex presidente americano, nei giorni precedenti al fatto aveva condotto numerose ricerche social anche sulla convention dei Dem, prevista a Chicago in agosto.

In particolare, Crooks, secondo il New York Times aveva utilizzato i suoi dispositivi elettronici come pc e telefono per cercare fotografie oltre che di Trump anche dell'attuale presidente della Casa Bianca, Joe Biden. Ma non solo: l'attentatore aveva cercato su internet anche le date dei discorsi pubblici di Biden. Tuttavia, i due non sono stati gli unici a essere finiti nel mirino dello studente americano di Bethel Park. Nella cronologia analizzata dall'Fbi sono apparse anche le immagini del procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, del direttore dell'Fbi Christopher Wren, e anche di un membro della famiglia reale britannica.

Inoltre, osservando le diverse pagine social del ragazzo appare un altro elemento degno di attenzione: la sua vicinanza alla stessa rete di propaganda pro-Ucraina legata al marxismo culturale, al liberalismo e al marxismo culturale e alla comunità lgbtq. Come riportato dal Corriere della Sera, Crooks era un ragazzo "solitario, bullizzato e vestito spesso in abiti mimetici", ha raccontato un testimone al quotidiano.