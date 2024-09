Otto morti nella Manica: ora Starmer ascolta Giorgia Meloni

16 settembre 2024 a

Otto migranti sono morti ieri mentre cercavano di attraversare la Manica: il barcone - a bordo c’erano 59 persone provenienti da Eritrea, Sudan, Siria, Afghanistan, Egitto e Iran e solo uno su sei indossava un giubbotto di salvataggio - si è capovolto e sono annegati. Si tratta della seconda tragedia in quel tratto di mare tra Francia e Inghilterra: due settimane fa erano morte dodici persone. Da inizio anno a oggi sono 46 i migranti che hanno perso la vita nella Manica, rispetto ai dodici del 2023. Una volontaria di un ente di beneficenza locale ha spiegato che «le barche sono sempre più sovraffollate».

Il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron hanno promesso di rafforzare la «cooperazione» nella gestione dell’aumento del numero di migranti clandestini. Lo stesso Starmer oggi vedrà Giorgia Meloni. Ha già detto di essere «interessato» all'accordo fra Italia e Albania per l’accoglienza di richiedenti asilo «come un modo per affrontare la crisi immigrazione», nodo cruciale anche per il governo di Londra.