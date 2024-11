Usa 2024, Trump a ruota libera nel comizio finale: "Quella è una pu****a"

05 novembre 2024 a

a

a

Nancy Pelosi "è una persona corrotta malvagia, malata, pazza. Inizia con una ’b’ ma non lo dirò! Voglio dirlo": Donald Trump, candidato repubblicano alla Casa Bianca, lo ha detto a proposito dell'ex presidente della Camera ed esponente di spicco dei dem, parlando nel suo ultimo comizio elettorale a Grand Rapids, nel Michigan. Di fatto l'ha definita una poco di buono. In generale il tycoon è andato a ruota libera contro tutti i suoi oppositori, tra cui il presidente uscente Joe Biden e Adam Schiff, investigatore capo del suo primo impeachment.

"Joe Biden in uno dei suoi momenti folli ha detto che eravamo tutti spazzatura", ha proseguito Trump aggiungendo che i dem "hanno rubato le elezioni a un presidente", pare con riferimento all’abbandono della campagna di Biden, che poi è stato sostituito in corsa da Kamala Harris. Il tycoon, poi, è passato ad Adam Schiff e ha detto che "ha la testa più grande, è un ragazzo poco attraente sia dentro che fuori". Infine, ha affrontato vari argomenti e ribadito alcune promesse, come quella di difendere la libertà religiosa, il diritto di detenere e portare armi, quello di "tenere gli uomini fuori dagli sport femminili" e la necessità di rafforzare i nostri confini.

"Io ne sono sicuro, ecco chi vincerà": Kamala-Trump, la profezia di Paolo Mieli | Video

"Non ci arrenderemo mai, insieme combatteremo, combatteremo e vinceremo, vinceremo, vinceremo! Il 5 novembre, oggi, sarà il giorno più importante nella storia del nostro paese - ha detto ancora Trump -. Vi amo tutti, Dio vi benedica, Dio vi benedica Michigan, Dio benedica gli Stati Uniti d’America!". Poi, alla fine del discorso ha salutato tutti ballando sulle note di YMCA.