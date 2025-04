Fuori dal Coro, il generale Vannacci spiana la sinistra: "Ecco chi ci sta invadendo"

"Da una parte c'è uno spettro fantasioso di una ipotetica e quanto mai improbabile invasione russa - ha spiegato Vannacci a Fuori dal Coro -. Dall'altra parte invece abbiamo chi ha già invaso il nostro territorio ed è già tra di noi. E sta già realizzando degli effetti negativi sulla nostra società. Come ho detto non è una mia opinione. Ma la correlazione diretta tra immigrazione soprattutto illegale e criminalità è un dato di fatto. Sono i dati del ministero dell'Interno".

L' Unione europea , con il piano di Riarmo voluto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen , mette in allarme l'Europa sulla minaccia di un'ipotetica invasione della Russia di Vladimir Putin . Ma il generale Roberto Vannacci non è dello stesso parere. Secondo l'eurodeputato della Lega, l'unica invasione che deve preoccupare gli italiani è quelli degli immigrati. Il motivo? Come ricorda l'autore del Mondo al Contrario, c'è una correlazione evidente tra immigrazione irregolare e criminalità.

E ancora: "L'Europa che stanno rappresentando oggi io la rappresenterei come una follia, come una congregazione di persone che stanno cercando di truffarci. Come ci hanno truffato con il green deal, oggi stanno cercando di truffarci con la guerra, con l'allarmismo, con la necessità di riarmarci. Soprattutto spendendo in maniera comune in modo da trasferire la sovranità degli stati a Bruxelles".