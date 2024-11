Usa 2024, Trump ha vinto persino a Springfield: la contea dove "si mangiano cani e gatti"

07 novembre 2024 a

Quella di Donald Trump non è stata soltanto una vittoria, ma un trionfo impronosticabile. Sia in termini di voti sia in termini di comunicazione elettorale. Basti pensare che il tyccon si è portato a casa persino Springfield, la contea dove il repubblicano e il suo vice Vance sostenevano che gli immigrati haitiani mangiassero "cani e gatti". Ebbene qui, nella Clark County, il tycoon ha ottenuto il 64,2% contro il 34,8% di Kamala Harris. Impressionante.

"L'America ci ha dato un mandato senza precedenti. Abbiamo vinto anche in Senato", ha dichiarato Donald Trump non appena ha appreso il risultato del voto. "Cambieremo velocemente il Paese, in tanti modi - ha poi aggiunto -. Ricorderemo questo giorno come quello in cui il popolo avrà ripreso il controllo del Paese. Voglio solo dire a nome delle mie collaboratrici e dei miei collaboratori, persone fantastiche, come Robert Kennedy Junior... ci aiuterà a far tornare il nostro Paese un Paese in buona salute".

Intanto, gli Stati Uniti attendono che Kamala Harris parli alla nazione. La democratica telefonerà in serata a Trump per concedere ufficialmente la vittoria al nuovo presidente eletto, come ha riferito Nbc News citando fonti vicine alla vicepresidente. Anche il presidente Joe Biden chiamerà Trump, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca. E in un secondo momento, Kamala si rivolgerà ai suoi sostenitori alla Howard University di Washington alle 18 ora locale, mezzanotte in Italia.