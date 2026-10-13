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Tragedia sulle montagne russe: passeggero muore sbalzato fuori, diversi i feriti

martedì 13 ottobre 2026
Tragedia sulle montagne russe: passeggero muore sbalzato fuori, diversi i feriti

2' di lettura

Tragedia sulle montagne russe. In Georgia un uomo è morto e numerose persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che si è verificato su una delle attrazioni del parco Six Flags Over, a circa 24 chilometri da Atlanta. Dopo l'incidente Six Flags ha chiuso temporaneamente nove attrazioni in sei parchi divertimento. Secondo alcuni testimoni, nel tardo pomeriggio di lunedì un uomo è precipitato dalle montagne russe Goliath, del parco situato nella contea di Cobb. Come riportato dall'emittente Wanf. Dopo il tragico incidente diversi passeggeri sono rimasti bloccati sulle giostre. Né la polizia della contea di Cobb né i responsabili di Six Flags hanno fornito dettagli su quanto accaduto o identificato le persone coinvolte. Il parco è stato chiuso in seguito all'incidente.

Stando allo studio legale Doan, specializzato anche in incidenti nei parchi divertimenti, si tratterebbe del settimo decesso registrato nel parco della Georgia. L'incidente arriva proprio mentre Six Flags affronta altre controversie legali legate alla sicurezza delle proprie attrazioni. Basti pensare che il mese scorso il parco Magic Mountain, in California, ha annunciato la chiusura definitiva della montagna russa X2, al centro di cause legali per presunti gravi danni cerebrali.

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La società ha inoltre raggiunto un accordo in una causa per morte ingiusta intentata dalla famiglia di un ventiduenne deceduto nel 2022 dopo aver utilizzato l'attrazione; la scorsa settimana sono state presentate altre tre cause per presunti traumi cerebrali.

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