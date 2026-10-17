Islamici in fuga se vince Marine Le Pen

Il 46% dei musulmani è pronto ad abbandonare la Francia in caso di vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali francesi. È questo il dato choc dell’inchiesta demoscopica dell’istituto Ifop per il settimanale Marianne, secondo cui quasi la metà dei cittadini di confessione islamica prenderebbe in considerazione l’ipotesi di lasciare il territorio francese se la leader del Rassemblement national salisse all’Eliseo la prossima primavera. Di questi, il 20% non ha invece alcun dubbio. Abbandonereste la Francia se Le Pen diventasse presidente? «Certainement», hanno risposto.

SENZA VELI

Inoltre, secondo l’81% dei musulmani intervistati, l’elezione della candidata del Rassemblement national (Rn) provocherebbe un aumento delle aggressioni e delle discriminazioni nei confronti dei fedeli della loro religione. Poco più di un quarto (27%) ha dichiarato che nasconderebbe la propria appartenenza religiosa, smettendo, per esempio, di indossare il velo in pubblico (18%). Questa preoccupazione si inserisce in particolare nel contesto del progetto di Rn volto a vietare l’uso del velo islamico negli spazi pubblici. Confermata a fine agosto da Jean-Philippe Tanguy, deputato e braccio destro di Marine Le Pen, la misura prevede di sanzionare con una multa coloro che trasgrediscono e dovrebbe figurare nel programma lepenista per le elezioni presidenziali del 2027. Per aggirare gli ostacoli giuridici che un tale divieto potrebbe incontrare, la candidata di Rn starebbe valutando di sottoporlo a referendum.