Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui sospende una serie di sanzioni imposte in precedenza alla Russia. Secondo quanto precisato dal capo della Casa Bianca, le deroghe sono state effettuate poiché rientrano nell'interesse nazionale. Il pacchetto di sanzioni sarebbe entrato in vigore il 18 ottobre ed era stato messo a punto dal senatore Lindsey Graham. La decisione di Trump arriva dopo l'annuncio dello stesso capo della Casa Bianca secondo cui gli Usa avrebbero raggiunto un accordo con Mosca sul diesel russo, con l'obiettivo di ridurre i prezzi dell'energia sui mercati mondiali.

Mosca già festeggia la decisione di Trump. In un post su X l'inviato presidenziale russo e negoziatore Kirill Dmitriev ha affermato che "la sospensione di alcune disposizioni del Graham Act segna un momento importante e davvero storico. La normativa, che in seguito alla morte del senatore Graham ha subito modifiche sostanziali e profondamente negative, avrebbe potuto di fatto azzerare ogni cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti, arrecando gravi danni innanzitutto all'economia statunitense e ai mercati globali". Secondo il Ceo del Fondo russo per gli investimenti diretti russi, "la cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti risponde agli interessi di entrambe le nazioni, contribuisce alla stabilità economica globale e getta le basi per costruire fiducia e raggiungere una pace duratura. Anziché ricorrere a sanzioni e confronto, occorrono dialogo, una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e una responsabilità condivisa per la stabilità globale".