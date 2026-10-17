Francia, violenza rossa: botte a Parigi. A Marsiglia sfondano la porta e occupano il Comune: "E' la rivoluzione!"

Una Francia ancora nel caos. Una nuova riunione di crisi si terrà alle 18 nella sede del ministero dell'Interno per discutere delle proteste in corso in tutto il paese in questo sabato di mobilitazione contro il carovita. Lo riporta Bfmtv, citando quanto appreso da fonti dell'ufficio del primo ministro. Alla riunione parteciperanno i capi di Gabinetto del premier, del ministro dell'Interno e del ministero della Giustizia.

SCONTRI A PARIGI - Tensioni e lacrimogeni a Place de la République a Parigi prima dell'inizio del corteo in programma per oggi a partire dalle 14 circa. Un paio d'ore prima dell'avvio della manifestazione erano già diverse centinaia le persone radunate. Secondo quanto riporta Le Parisien, alcuni gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti sugli agenti e la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni e granate stordenti.

OLTRE 100 FERMI - Sono un centinaio le persone che risultano fermate a Parigi in questa giornata di mobilitazione, stando al dato aggiornato a mezzogiorno che riporta Bfmtv citando la prefettura di polizia. Secondo l'emittente, i fermi sono principalmente dovuti ad aver indossato dispositivi di protezione (guanti rinforzati, passamontagna) o per possesso di armi proibite. "Le azioni violente annunciate da alcuni sui social network per questa mattinata si sono rivelate un fallimento. L'agilità del dispositivo messo in atto ha permesso di reagire prontamente, di disperdere la folla e di procedere agli arresti", ha dichiarato la prefettura di polizia di Parigi.

CAOS A MARSIGLIA - Diverse decine di manifestanti sono entrati brevemente nell'atrio del municipio di Marsiglia, sul porto vecchio, sabato, dopo aver sfondato la porta gridando "è la Rivoluzione, prendiamo la Bastiglia". I dimostranti sono stati poi dispersi dalle forze di sicurezza che si sono schierate davanti all'edificio del Comune per impedire l'accesso. Presa di mira anche una stazione della polizia municipale sulla Canebière, la via principale della città. Lo riporta l'emittente Bfmtv. "Sono state rotte delle vetrate e sono stati lanciati fumogeni all'interno. È stato sventato un tentativo di incendio. Non si registrano feriti" ha appreso Bfmtv dalla prefettura di Marsiglia. "La stazione della polizia municipale è stata danneggiata", ha dichiarato la prefettura di polizia di Marsiglia, citata da FranceInfo.

LA REGIA DELLA SINISTRA - Il governo francese segnala 32.800 manifestanti e attacca: "Il movimento si traduce in una mobilitazione molto intensa da parte dell'area dell'estrema sinistra, che mira esclusivamente a creare disordine", riferiscono fonti vicine al ministro dell'Interno, Laurent Nunez, aggiungendo che "tali azioni sono caratterizzate da atti violenti e mirati, compiuti in alcune località da individui incappucciati organizzati in 'black bloc' (in particolare a Parigi, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Angers): tentativi di saccheggio, aggressioni alle forze dell'ordine, incendi di arredi urbani, attacchi contro sedi del potere e organi di informazione".