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Violenti di sinistra fuori controllo: a Limoges brucia il municipio e crolla la torre

domenica 18 ottobre 2026
Violenti di sinistra fuori controllo: a Limoges brucia il municipio e crolla la torre

2' di lettura

Come un terremoto. Il sabato di violenze in tutta la Francia ha nel crollo della torre dell'orologio del Municipio di Limoges la sua copertina drammatica e sconvolgente. L'edificio del XIX secolo incendiato da manifestanti radicali al termine della protesta contro il carovita che da giorni sta mettendo letteralmente a ferro e fuoco il Paese "è in gran parte distrutto".

Lo ha annunciato il prefetto dell'Alta Vienne. "Il tetto è crollato sui piani inferiori, a eccezione dell'ala ovest, e due terzi della facciata sono già scomparsi", ha spiegato il rappresentante statale, Maurice Barate, definendolo una "catastrofe per il patrimonio" e denunciando un "atto deliberato di vandali". 

"Il tetto è crollato sui piani inferiori, fatta eccezione per l'ala ovest, e due terzi della facciata sono già andati distrutti", ha riferito il rappresentante dello Stato, Maurice Barate, parlando di una "catastrofe per il patrimonio" e denunciando un "atto deliberato compiuto da vandali, non da manifestanti".

"Hanno appiccato il fuoco a un edificio in cui si trovavano delle persone - amministratori locali, agenti della polizia municipale e personale dei vari uffici", ha sottolineato, precisando che nessuno è rimasto ferito. 

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