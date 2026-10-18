Canada, strage nella base militare di Wainwright: la causa è sconcertante

Almeno sette morti e decine di feriti. Queste le prime stime delle vittime per via dell'incendio divampato in seguito a un incidente alla base militare di Wainwright, in Alberta, così come riferisce l'emittente canadese Global news citando fonti militari. L'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un'esercitazione con armi: una serie di colpi - viene spiegato dalle fonti - avrebbero raggiunto le condotte o il pozzo di gas all'interno della base. Cosa che avrebbe provocato una forte esplosione e poi il grave incendio.

"Un incendio è divampato all'interno dell'area di addestramento della base delle forze canadesi (Canadian forces base - Cfb) di Wainwright, in Alberta, intorno alle 16 (ora locale) del 17 ottobre 2026. Le fiamme si sono propagate rapidamente oltre i confini dell'area di addestramento; i servizi di emergenza militari e civili sono intervenuti tempestivamente per contenere l'incendio e fornire assistenza alle persone coinvolte in questo tragico evento".

In una nota, l'esercito canadese conferma che l'incendio nella base dell'Alberta si è verificato durante una esercitazione. "E' con profondo dolore che le Forze armate canadesi (Canadian Armed Forces - Caf) confermano che l'incidente ha causato vittime e feriti. Mentre i soccorritori proseguono il loro lavoro e la situazione continua a evolversi, l'entità complessiva dell'accaduto è ancora in fase di valutazione - prosegue la nota -. La nostra priorità immediata è sostenere le persone colpite e informare i familiari. Non verranno forniti dettagli su vittime o feriti finché tale procedura non sarà completata. Le Caf stanno collaborando strettamente con i servizi di emergenza, le autorità locali e altri partner per supportare le operazioni di soccorso. La sicurezza e l'incolumità del personale delle Caf, delle loro famiglie e dei membri della comunità circostante rimangono la massima priorità. Le Forze armate canadesi forniranno ulteriori informazioni non appena saranno disponibili".