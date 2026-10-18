Lussemburgo, 141 monete d'oro sotto un campo arato: l'incredibile scoperta

Un tesoro nascosto quello che due archeologi dilettanti hanno trovato sotto un campo arato nei pressi di Holzthum, nel nord del Lussemburgo: si tratta di ben 141 monete d’oro romane, oltre alle fondamenta di un edificio fortificato della tarda età imperiale. Quelle rinvenute sono monete d'oro del tardo Impero romano, con un diametro di circa 2,5 centimetri. Sugli esemplari ci sono i nomi di nove imperatori che regnarono tra il 364 e il 408 d.C. Il ritrovamento, annunciato nel dicembre 2024 dal ministero della Cultura lussemburghese e dall'INRA, è stato definito dalle due istituzioni un'importante scoperta per lo studio della storia romana.

"È estremamente raro poter studiare un antico tesoro monetario nella sua interezza e nel suo contesto archeologico", hanno dichiarato dal ministero della Cultura. I risultati completi della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Schweizer Münzblätter e contribuiscono alle conoscenze sulla circolazione della moneta d'oro romana e sulla presenza imperiale nella regione alla fine del IV secolo. In base alla legislazione lussemburghese sui beni culturali, invece, gli archeologi che hanno fatto la scoperta hanno ricevuto dallo Stato un risarcimento di 308.600 euro, pari a circa 322mila dollari al momento della valutazione. L'importo è stato stabilito da una perizia numismatica indipendente, che ha tenuto conto dell'ottimo stato di conservazione degli esemplari e della rarità di alcune monete.