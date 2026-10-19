Francia, i violenti bloccano il Louvre? Massacrati dai turisti in rivolta

"Abbiamo incontestabilmente fallito nel weekend". Gérald Darmanin non usa giri di parole. Il ministro della Giustizia francese riconosce che ci sono state falle nei servizi di intelligence. E che "non si può fare del buon mantenimento dell'ordine senza una buona intelligence".

Gli fa eco Laurent Nunez, ministro dell'Interno, che, in seguito alle devastazioni che hanno colpito molte città francesi, ha presentato le dimissioni. Macron le ha rifiutate, ma la situazione non cambia: il governo francese è in difficoltà. "I servizi francesi non sanno lottare contro l’ultra-sinistra", ha detto Darmanin, riferendosi ai black bloc venuti da tutta Europa per partecipare agli scontri con la polizia. E ora, anche se il weekend è finito, i disordini continuano.

Des touristes venus visiter le musée du Louvre insultent et font des doigts d'honneur aux étudiants qui bloquent le musée depuis ce matin. #Louvre #Paris #17octobre #24octobre https://t.co/YoH0cGgbie — Luc Auffret (@LucAuffret) October 19, 2026

Nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, centinaia di manifestanti hanno bloccato l'ingresso del Louvre con le bandiere del sindacato Cgt "in solidarietà con il movimento dei liceali". Come riferisce l'emittente francese BfmTv, davanti alla celebre Piramide si sono radunati studenti delle scuole d'arte. "I turisti in attesa sono aggressivi nei nostri confronti, dato che hanno pagato il biglietto", ha raccontato una manifestante, impegnata a distribuire volantini in francese e in inglese. Volantini che recitano: "I servizi pubblici francesi sono allo sfascio", "All'attenzione dei visitatori. Studenti e lavoratori francesi stanno lottando contro il loro governo e contro le sue politiche ostili ai servizi pubblici (perdita di posti di lavoro, tagli al bilancio, edifici fortemente degradati)".