Guarda un video porno mentre guida: finisce in tragedia, cosa scopre la polizia

Il 12 giugno 2026, nello Utah, la 44enne Christine Chao è stata accusata di omicidio stradale dopo aver provocato un grave incidente mentre, secondo le ricostruzioni, guardava un video pornografico al volante. Nello schianto ha perso la vita Scott LaVar Lichfield, un uomo di 66 anni.

L'incidente è avvenuto lungo l'Interstate 15, dove Chao stava viaggiando quando si è scontrata con una berlina bianca. A bordo si trovava Lichfield, che aveva rallentato a causa di alcuni lavori in corso. In seguito al primo impatto, l'auto guidata dalla donna ha urtato anche il Suv che la precedeva. La collisione ha coinvolto complessivamente tre veicoli, finiti fuori strada.

Lichfield ha riportato un grave trauma cranico ed è morto successivamente a causa delle ferite riportate. La notizia è stata riportata da TMZ.

Quando la polizia è arrivata sul luogo dell'incidente, Chao avrebbe ammesso la propria responsabilità, dichiarando che la colpa era sua. Gli investigatori hanno quindi avviato ulteriori accertamenti per chiarire le cause dello schianto e ricostruire gli istanti precedenti all'impatto.

Dopo aver ottenuto un mandato per perquisire il telefono della donna, gli agenti avrebbero scoperto che Chao aveva visitato un sito pornografico meno di due minuti prima dell'incidente. Questo elemento avrebbe contribuito alle indagini sulla sua condotta alla guida e sulle possibili cause della collisione mortale.