Lula riconfermato in Brasile, ma Bolsonaro chiede l'annullamento del voto

Il senatore Flavio Bolsonaro ha dichiarato di non riconoscere la sconfitta contro il presidente brasiliano uscente Luiz Inacio Lula da Silva, rieletto per un quarto mandato non consecutivo, e che chiederà l'annullamento del ballottaggio. Bolsonaro ha contestato la decisione del giudice della Corte suprema Cristiano Zanin di prorogare di due ore le operazioni di voto, definendola "inaccettabile" e accusando il magistrato, già avvocato di Lula, di aver "cambiato le regole a partita in corso". Per chiedere una revisione del risultato, il Partito liberale di Bolsonaro dovrà presentare un ricorso alle autorità elettorali. Il senatore ha sostenuto che vi siano aspetti da chiarire prima che il Brasile possa accettare l'esito del voto. Dalla restaurazione della democrazia nel Paese, tuttavia, nessuna elezione presidenziale è stata annullata. Nel 2014 una richiesta di verifica presentata dalla parte sconfitta non rilevo' prove di frodi; nel 2022 il Partito liberale aveva contestato la sconfitta dell'allora presidente Jair Bolsonaro, venendo multato per 22 milioni di reais per non aver fornito prove a sostegno delle accuse.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, quasi 81enne, si è aggiudicato un quarto mandato al ballottaggio contro Bolsonaro domenica scorsa. Il leader di sinistra ha ottenuto il 51,7% dei voti, contro il 48,2% del figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, secondo i risultati ufficiali. Il presidente di sinistra brasiliano ha conquistato la vittoria elettorale contro il senatore di destra Flavio Bolsonaro, che lo aveva nettamente sconfitto al primo turno.