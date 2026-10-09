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Askatasuna, Montaruli (FdI): "PD non riconsegni stabile a chi aggredisce la polizia"

venerdì 9 ottobre 2026
Askatasuna, Montaruli (FdI): "PD non riconsegni stabile a chi aggredisce la polizia"

1' di lettura

“Le misure cautelari di oggi ci riportano bruscamente a quella realtà torinese in cui si è tentato di sanare la posizione del centro sociale più pericoloso d'Italia attraverso un comitato di cui facevano parte persino i genitori dei leader dell'organizzazione. Riconsegnare lo stabile a chi ha circondato un poliziotto, su cui si è infierito a martellate, sarebbe l'ennesimo affronto che il PD farebbe alla città di Torino. Ora il Sindaco di Torino scriva nel bando che sono esclusi gli esponenti di Askatasuna e i suoi garanti. La sinistra non vanifichi ancora una volta il lavoro di Procura e Polizia e non si schieri contro lo Stato, prigioniera delle frange più estreme con cui organizza manifestazioni, da ultimo quella No Tav”.  Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati Augusta Montaruli

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