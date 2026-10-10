Corteo pro-pal, Montaruli (FdI): "Giovani pd in piazza chi sfonda polizia e viola ordinanze prefetto"

“L’aggressione alle forze di polizia, evidente e inequivocabile come si può guardare dai video, è un esordio vomitevole per una manifestazione torinese che nulla ha a che fare con la Palestina. Il corteo pro-Pal mette vergognosamente insieme Askatasuna, galassie estremiste anche islamiche e i giovani del PD. Torino oggi scrive un’altra pagina di una gravità inaudita, in cui i partecipanti vogliono sfidare gli uomini in divisa. Chi vuole manifestare davvero non lo fa al fianco di chi cerca lo scontro con gli agenti. Invece l’opposizione al governo Meloni, che vorrebbe governare l’Italia e già amministra Torino, ha gravi responsabilità: prende parte ai cortei delle minacce e della violenza, continua a coccolare chi definisce gli agenti "mafiosi" e viola le ordinanze prefettizie, e manda irresponsabilmente i propri movimenti giovanili a farsi dettare i cori da autonomi e maranza. Il PD, che non ha smentito la presenza dei GD in piazza, da noi denunciata solo qualche giorno fa, si sta comportando in maniera irresponsabile, aderendo alla narrazione di esaltazione dei gravissimi fatti del 7 ottobre, richiamato in maniera vergognosa nel corso della manifestazione con frasi irripetibili”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.