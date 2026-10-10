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PRESENTAZIONE NUOVA CAMPAGNA ISTITUZIONALE “A MANO A MANO”

sabato 10 ottobre 2026
1' di lettura

Una catena di mani che attraversa l’Italia. Storie diverse, con un punto in comune: la vicinanza di Intesa Sanpaolo. Con Stefano Lucchini Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo Intervengono Martino Benvenuti General Manager ed Executive Producer Think Cattleya Roberto Bolle Étoile Teatro alla Scala Sergio Castellitto Regista e attore Pietro Castellitto Regista e attore Ciccio Graziani Campione del Mondo di calcio Luca Josi Founder Meta Europe Production e giornalista Monica Riccioni Amministratore Delegato Think Cattleya Allegra Scattaglia Co-Founder e Direttrice Creativa Meta Europe Production Modera Mattia Carzaniga Giornalista Accredito e welcome coffee a partire dalle ore 11.30

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