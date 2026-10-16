Sciopero autotrasportatori, Juri Galasso (FILAP): "Il caro carburante riguarda tutti, siamo al fianco dei lavoratori"

"Siamo al fianco degli autotrasportatori del Sud per esprimere la nostra solidarietà e sostenere le loro rivendicazioni. La protesta interessa in particolare Puglia, Sicilia e Calabria, con possibili adesioni anche in altre regioni e il rischio di un’estensione su tutto il territorio nazionale. Come FILAP, Federazione Italiana Lavoratori e Pensionati, abbiamo portato la nostra solidarietà, cercando di diventare una cerniera tra le esigenze dei cittadini e le rivendicazioni degli autotrasportatori, spiegando quanto sia importante sostenere una protesta che riguarda tutti noi. L’aumento esagerato del carburante non colpisce soltanto una categoria di lavoratori, ma incide sull’intera filiera economica, facendo aumentare i costi dei beni di prima necessità e pesando direttamente sulle famiglie. Riteniamo fondamentale che le ragioni di questi lavoratori vengano ascoltate e che si comprenda come il problema non possa essere risolto da un singolo Comune o da un’amministrazione regionale, ma richieda interventi adeguati a livello nazionale. La nostra organizzazione sindacale continuerà a sostenere gli autotrasportatori, finché le manifestazioni si svolgeranno pacificamente e nel rispetto della legge. Rispettiamo, inoltre, l’autonomia del movimento che coinvolge autotrasportatori, agricoltori e piccoli artigiani, i quali rivendicano il diritto di mantenere la propria indipendenza". Lo ha dichiarato Juri Galasso, Segretario Nazionale Organizzativo della FILAP – Federazione Italiana Lavoratori e Pensionati, presente al fianco degli autotrasportatori del Sud per portare la solidarietà e il sostegno della FILAP alla protesta.

