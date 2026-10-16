“Window Display nel Mondo”: grande successo a Roma per il decennale che celebra le eccellenze del Made in Italy

Dieci anni di storia, formazione, creatività e impegno per la valorizzazione del Made in Italy. Nella prestigiosa Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, l'Associazione Vetrinisti & Visual Europei, presieduta dal Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, ha celebrato il decennale di “Window Display nel Mondo”, alla presenza di rappresentanti istituzionali, professionisti, scuole, imprese e partner italiani ed europei. Un appuntamento di grande rilievo che ha rappresentato non soltanto la celebrazione di un importante traguardo associativo, ma anche un'occasione di confronto sul futuro di una professione sempre più strategica per il commercio, la comunicazione visiva e la valorizzazione delle eccellenze italiane.

Dieci anni di storia, formazione, creatività e impegno per la valorizzazione del Made in Italy. Nella prestigiosa Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, l'Associazione Vetrinisti & Visual Europei, presieduta dal Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, ha celebrato il decennale di “Window Display nel Mondo”, alla presenza di rappresentanti istituzionali, professionisti, scuole, imprese e partner italiani ed europei. Un appuntamento di grande rilievo che ha rappresentato non soltanto la celebrazione di un importante traguardo associativo, ma anche un'occasione di confronto sul futuro di una professione sempre più strategica per il commercio, la comunicazione visiva e la valorizzazione delle eccellenze italiane.

Il presidente Giuseppe Marco Pasquarella: «Il Visual Merchandising è comunicazione, strategia e investimento»

Particolarmente significativo l'intervento del Presidente Giuseppe Marco Pasquarella, che ha ripercorso il cammino dell'Associazione, nata dieci anni fa con l'obiettivo di dare voce e rappresentanza a una categoria professionale troppo spesso considerata esclusivamente sotto il profilo estetico.

Oggi l'Associazione conta oltre 1.650 iscritti attivi e una rete di collaborazioni con scuole, imprese, istituzioni e realtà internazionali.

Nel suo discorso, Pasquarella ha ribadito che dietro ogni allestimento espositivo si trovano progettazione, conoscenza dei materiali, studio della luce, psicologia del consumatore, marketing e capacità di comunicare l'identità di un marchio.

La vetrina, dunque, non rappresenta soltanto uno strumento commerciale, ma anche un linguaggio culturale capace di raccontare il territorio, l'artigianato e il patrimonio produttivo italiano.

Uno dei passaggi centrali dell'intervento ha riguardato la richiesta di un riconoscimento professionale più definito per vetrinisti e Visual Merchandiser, anche attraverso un codice ATECO specifico, che permetta una maggiore identificazione e valorizzazione del settore.

Il Presidente ha inoltre richiamato l'importanza della formazione continua e delle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, considerate opportunità per rafforzare la professione senza sostituire la sensibilità, la creatività e le competenze umane.

Ampio spazio è stato dedicato anche all'internazionalizzazione, con particolare riferimento alle collaborazioni europee e al rapporto avviato con il Design Institute of Spain.

Le premiazioni: protagoniste le scuole e la formazione

La cerimonia è proseguita con i riconoscimenti alle otto realtà formative che contribuiscono alla crescita professionale del settore:

• Expovetrine School di Marco Catalani Roma;

• Fantasia Carta Colore di Maria Teresa Pelosi Milano;

• Forma Roma Academy di Stefania Picchi Roma;

• Informazione di Monica Cavicchioni Mantova;

• PGM Studio di Vetrinistica di Giuseppe Marco Pasquarella Petacciato-Campobasso;

• Studio Vetrinistico d’Immagine, con ritiro del Maestro Roberto Comeri Torino;

• Silvia Chialli Arthur Bach Sansepolcro Arezzo;

• Visual Retail Academy di Valentina Gasperini Ravenna

I premi sono stati consegnati dal Prof. Alessandro Faruffini e da Eleonora Antonucci.

Concorso Vetrine 2026: premiati creatività e talento

Grande attenzione è stata riservata al Concorso Vetrine 2026, che ha registrato 1.800 fotografie, 49 concorrenti e 23 premiati, confermando il valore della creatività e delle competenze professionali nell'allestimento degli spazi commerciali.

I premiati nelle diverse categorie:

Autunno: Luigi Sorrentino, Elisa Travagliati, Ketty Zanzerin.

Inverno: Emanuela Cariello, Antonio Cordua, Mario Masiero, Andrea Memmolo.

Natale: Ugo Ceravolo, Giuseppe Palmino Giraulo, Lamberti Glamour, Maria Cartolano (Sanital), Marco Sparacino.

Primavera: Marina Cappello, Sergio Giannattasio, Tiziana Nigro, Lucia Pascarella.

Estate: Alberto Anticoli, Angela Caliendo, Anna Dell’Anno, Angela Ferraioli, Ennio Giannattasio, Rita Lubrano Lavadera, Giovanni Battista Valentino.

Le premiazioni sono state curate da Stefano Lopardo, Responsabile della Commissione Artistica,

I riconoscimenti ai partner

Nel corso dell'evento sono stati premiati anche i partner che hanno sostenuto le attività dell'Associazione: Il Fotografo, rappresentato da Mariarosa Bellodì; In Puglia 24, con il Direttore Alessandro Nardelli; Intersystem Group Roma, con l'Arch. Amer Alsalhi; Lideimmagine, con Alessandro Fongaro; Messe Frankfurt Italia; Pasticceria Internazionale; Spazio Libri, Lombardia TV e Radio Studio 107 Milano, rappresentati dalla Dott.ssa Sabrina Morelli.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Segretario Generale Monica Cavicchioni e dalla Responsabile Eventi Maria Teresa Pelosi.

Benemerenze professionali e istituzionali

Le benemerenze hanno riconosciuto l'impegno di Michele Trombetta, Veronica Della Posta e Lluis Carbonell per meriti professionali; di Elena Lorenzini e Giovanni Brugnoli per il contributo istituzionale; e del Dott. Juan Mellen, Presidente del Design Institute of Spain, per la cooperazione internazionale nel design.

Il Presidente Pasquarella ha inoltre nominato Andrea Memmolo Maestro d'Arte Decennale 2026, riconoscendone la creatività e la competenza professionale.

Le eccellenze del Made in Italy tra impresa, giornalismo, arte e fotografia

Cinque i riconoscimenti dedicati ai protagonisti dell'impresa, della comunicazione e dell'arte:

• UNOAERRE – Premio Storytelling d'Impresa, per i cento anni di storia e la valorizzazione del Made in Italy. .

• Pietro Senaldi – Premio Giornalismo, per il percorso professionale e il contributo all'informazione italiana.

• Maestro Luigi Biasetto – Premio Eccellenza per l'Arte, per la creatività e l'innovazione nella pasticceria.

• Lisa Carletta – Premio Fotografia di Moda, per il percorso artistico e le collaborazioni internazionali.

• Antonio Serra – Premio Vetrina Internazionale Marras, per la capacità di trasformare gli spazi commerciali in ambienti artistici.

Filmati e interviste hanno accompagnato la cerimonia, approfondendo il rapporto tra storytelling d'impresa, giornalismo, artigianato, fotografia di moda e design.

Particolarmente interessante il confronto dedicato al ruolo della comunicazione e dell'informazione, durante il quale è stata sottolineata l'importanza di offrire ai cittadini strumenti per interpretare una realtà sempre più complessa, mantenendo alta la qualità e l'indipendenza del giornalismo.

È emersa inoltre una significativa analogia tra il mondo dell'informazione e quello della vetrinistica: entrambi, attraverso linguaggi differenti, hanno il compito di comunicare, valorizzare contenuti e orientare la comprensione del pubblico.

Dieci anni di storia, un futuro da costruire insieme

In chiusura, il Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella ha ringraziato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le autorità intervenute, il Consiglio Direttivo, i soci, le scuole, i partner e tutti i professionisti che hanno contribuito alla crescita dell'Associazione, rivolgendo un ringraziamento particolare al moderatore Michele Trombetta.

Il decennale rappresenta un nuovo punto di partenza per rafforzare la formazione, sostenere i giovani, promuovere il riconoscimento professionale e sviluppare collaborazioni nazionali ed europee.

Una prospettiva che guarda con attenzione all'evoluzione tecnologica, alle nuove competenze e alla capacità di coniugare tradizione e innovazione, senza perdere il valore umano e culturale della professione.

Dieci anni di impegno per valorizzare competenze, creatività e innovazione, portando il Visual Merchandising e il Made in Italy verso nuove prospettive internazionali.