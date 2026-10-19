Mobilità quotidiana e turistica: Trenord e Navigazione Laghi insieme per promuovere il valore del sistema ferro-acqua

Giovedì 15 ottobre il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha visitato lo stand di Trenord e Navigazione Laghi a TTG Travel Experience. È stato accolto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Senatore Alessandro Morelli, dal Direttore Generale di Trenord Emanuele De Santis e dal Gestore Governativo Ente Laghi Pietro Marrapodi, che gli hanno presentato le azioni svolte in sinergia per promuovere la crescita del turismo ferro-acqua in Lombardia.

Nella foto: il ministro Mazzi in visita allo stand di Trenord e Navigazione Laghi a TTG Rimini

Oltre 52mila passeggeri nel 2026 hanno scelto le proposte treno+battello. Dalla mobilità quotidiana alla valorizzazione turistica: Trenord e Navigazione Laghi rafforzano l’impegno congiunto per promuovere il valore del sistema integrato ferro-acqua e i numeri presentati a TTG confermano la bontà di questa strategia.

Da anni l'azienda ferroviaria lombarda e la Gestione Governativa Navigazione Laghi collaborano nella proposta di itinerari turistici treno+battello. Nel 2026 si è registrata una crescita dell'1% dei viaggiatori rispetto al 2025. Grande successo anche per i mezzi storici: in vista del 2027 si studiano nuove opportunità di valorizzazione, anche in collaborazione con Fondazione FS Italiane (Gruppo FS).

«La sinergia tra la Navigazione Laghi e Trenord rappresenta un modello virtuoso di integrazione modale, in grado di offrire ai cittadini e ai turisti un'alternativa di viaggio sostenibile, efficiente e affascinante per scoprire le bellezze dei nostri laghi. – ha commentato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo Navigazione Laghi – Quest’anno sui tre laghi abbiamo registrato nella sola stagione estiva il record di presenze, con un dato che traguarda ampiamente i 7 milioni di passeggeri e un incremento del +5% di presenze rispetto all’analogo periodo del 2025. Risultati straordinari che confermano la strategicità della meta lago come destinazione turistica e di conseguenza vanno ad avvalorare l’apprezzamento per il prodotto treno+battello. Guardiamo al futuro con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente questa rete di mobilità integrata, valorizzando anche il patrimonio storico e culturale del trasporto pubblico in sinergia con partner strategici come la Fondazione FS Italiane».

«Il treno è un vettore fondamentale per la mobilità, sia quotidiana sia legata al tempo libero – ha commentato Emanuele De Santis, Direttore Generale di Trenord –. In Lombardia ne abbiamo avuto la conferma durante le Olimpiadi: i nostri treni hanno connesso le venue a Milano, le piste in Valtellina, l’Aeroporto di Malpensa, offrendo un servizio apprezzato da passeggeri e territori. Questo è il ruolo che vogliamo avere sempre più: connettere persone, destinazioni, comunità. Quest’anno 9,7 milioni di passeggeri hanno preso il treno nel weekend e nei mesi estivi verso mete turistiche: sono dati che vogliamo incrementare. Altro tassello importante è la collaborazione fra operatori di trasporto, per mettere a disposizione dei viaggiatori un’offerta integrata. La partnership storica con Navigazione Laghi è un esempio concreto di questa sinergia, a cui quest’anno si è affiancata la collaborazione con Fondazione FS Italiane. Guardiamo al 2027 con l’intenzione di sviluppare la nostra proposta con particolare focus sui treni storici, che consentono di valorizzare il patrimonio industriale e promuovere la cultura della mobilità».Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessandro Morelli ha concluso:

«Destagionalizzare il turismo sui nostri laghi, gestire i flussi con prodotti mirati e mettere a valore tutte le località meno note ma altrettanto straordinarie. La mobilità sui grandi laghi d’Italia è una priorità strategica per il Governo. La sinergia tra Trenord, Navigazione Laghi e Fondazione FS dimostra quanto sia fondamentale integrare mobilità e promozione del territorio: un modello integrato ferro-acqua che non solo migliora l’esperienza di viaggio, ma guida una crescita turistica ed economica più coerente, diffusa e sostenibile. In questo contesto, il passaggio della fiaccola olimpica sui laghi Maggiore e di Como ha sigillato di fatto un percorso di enorme visibilità per i tre bacini d’acqua, accendendo i riflettori internazionali sulle nostre eccellenze. Valorizzare le identità locali e decongestionare le mete tradizionali significa offrire nuove opportunità a interi comprensori, trasformando l'accessibilità e la qualità dei trasporti nel vero motore di sviluppo dei nostri territori».

Gli itinerari treno+battello nel 2026

Sono oltre 52mila i clienti che hanno acquistato i pacchetti treno+battello proposti da Trenord e Navigazione Laghi, che uniscono al viaggio da tutta la Lombardia la navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore. La destinazione preferita è il Lago di Como, scelta da 48mila clienti. Complessivamente, nel 2026 sono 125mila i clienti che hanno scelto le proposte treno+esperienza di Trenord, ideate per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. Gli itinerari uniscono al viaggio in treno esperienze di svago, cultura, sport e divertimento: navigazione in battello, ingresso ai parchi divertimenti, trekking ed eventi.

I treni storici di Trenord

Fra le proposte treno+esperienza rientrano anche i viaggi sui treni storici. In alcune date Trenord propone ad appassionati e curiosi un’esperienza a bordo di mezzi d’epoca finemente restaurati. Nel 2026 il calendario ha previsto 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, dal locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e dal locomotore elettrico FNM E600-3 del 1928. Il convoglio collega Milano Cadorna con Laveno Mombello, Como, Novara e Asso. A bordo i viaggiatori sono immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe e con gli interni in legno.

Si sono aggiunte inoltre tre corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partono da Rovato verso Iseo o Pisogne. Informazioni sulle corse in programma fra ottobre e dicembre sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord.