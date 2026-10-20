APERTE LE CANDIDATURE PER NUOVI MACCHINISTI: TRENORD AVVIA DA MERCOLEDÌ LE SELEZIONI

Trenord apre le selezioni per assumere nuovi macchinisti: da domani, mercoledì 21 ottobre alle ore 11, fino alle 23.59 del 9 novembre sarà possibile inoltrare la propria candidatura per diventare personale di condotta per l’azienda ferroviaria che ogni giorno effettua in Lombardia oltre 2400 corse del servizio regionale suburbano e aeroportuale.

Tutte le informazioni saranno disponibili da domani sulla pagina “Lavora con noi” all’interno del sito trenord.it.

La selezione di macchinisti

Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa.

I candidati selezionati dovranno partecipare a un percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire la Licenza Europea e il Certificato Complementare A4/B1. I corsi avranno una durata di circa 8 mesi dopodiché sarà necessario un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di 6 mesi prima di assumere ufficialmente il ruolo di macchinista.

Per partecipare alla selezione sono necessari un diploma quinquennale di scuola media superiore, la conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o certificazione B1 e il possesso della patente B. Inoltre, è preferita la residenza in Lombardia e un’esperienza di almeno due anni nel settore tecnico.

Data la natura dell’impiego, ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, forte senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra.